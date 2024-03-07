Блокада кордону / Фото Укрінформ

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів, тому в чергах стоять 2300 вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— Як і раніше, блокування здійснюється на шести пунктах пропуску. Станом на ранок в чергах стоять 2300 вантажівок, — сказав він та додав, що найбільша черга в пунктах пропуску Краківець та Ягодин.

Речник зазначив, що загалом блокується рух для вантажівок у напрямку виїзду з України у «Ягодині». За його словами, за минулу добу з Польщі в Україну кордон перетнуло 50 вантажівок.

— Складна ситуація по пункту пропуску «Шегині». За минулу добу на вʼїзд в Україну тут прослідувало лише 20 вантажівок, а в бік Польщі лише три вантажівки, — сказав Андрій Демченко.

Як відомо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Проте 28 лютого представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.