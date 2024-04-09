Фото з Facebook-групи «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Держекоінспектори притягнули до адміністративної відповідальності миколаївця, який самовільно почав забудовувати прибережну ділянку землі у мікрорайоні Намив.

До цього миколаївці у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» поскаржились на забудову на березі річки Південний Буг, припустивши, що там незаконно облаштовують «наливайку».

«Мало того що на береговій смузі стоїть впритул ця споруда з бетонним фундаментом, зараз йде розширення з цементуванням цієї зони. Тобто після закінчення будування прохід по береговій смузі буде повністю перекрито. Крім того новий фундамент примикає впритул до залізобетонних труб перекриття стоку дощових опадів», – повідомила місцева мешканка.

Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Після цього 7 квітня державні екоінспектори обстежили територію та з'ясували, що земельну ділянку на відстані 4,5 метри від річки зайняв для будівництва місцевий мешканець, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 53-1 КУпАП. Вона передбачає штраф від 170 до 850 гривень.

Нагадаємо, що територію на верхньому БАМі у Миколаєві, де на початку війни працювало кафе, разом з пішохідною доріжкою перегородили листами металопрофілю та розмістили каркас для воріт. Тепер пройти повз забудову неможливо, адже тротуар повністю заблоковано 2-метровою огорожею. Ці будівельні роботи, кажуть в управлінні архітектури Миколаєва, не погоджували.

Востаннє оренду міська рада подовжила підприємству наприкінці грудня 2021 року і строком на три роки. ТОВ «Адлер» було створене у 1998 році. На сьогодні його власником та керівником є Михайло Сліповатий.

Водночас у 2023 році навколо Набережної виникла інша конфліктна ситуація. 2 листопада «Миколаївські парки» розпочали будівництво спортивного майданчику. Тоді у Держекоінспекції заявили, що підприємство не має відповідних дозвільних документів. А поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво. Всю техніку буде вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай пояснив, що будівельні роботи розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».