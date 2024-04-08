Навколо огородженої парканом тимчасової споруди на тротуарі на верхньому БАМі (вулиця Набережна) капітальні будівельні роботи в управлінні архітектури Миколаєва не погоджували.

Про це у коментарі «НикВести» розповів головний архітектор Євген Поляков.

Як відомо, територію, де на початку війни працювало кафе, включаючи пішохідну доріжку, перегородили листами металопрофілю, а на доріжці розмістили каркас для воріт. Тепер пройти повз неможливо, адже тротуар повністю заблоковано 2-метровою огорожею.

Забудова на Набережній, фото: «НикВести» Забудова на Набережній, фото: «НикВести»

Євген Поляков пояснив, що дана земельна ділянка знаходиться в оренді під ТС (тимчасова споруда для заняття підприємницькою діяльністю) у ТОВ «Адлер». Документи підприємцю у 2023 році погодив колишній архітектор Андрій Цимбал. Згідно паспорта привʼязки, капітальне будівництво на даній території не передбачено.

— Колишній архітектор в 2023 році видав їх паспорт привʼязки, який чинний до кінця цього року, який передбачає заміну торгового обʼєкта, який там знаходився до цього на щось нове. Паспорт привʼязки не передбачає ніяких дверей (мається на увазі прохід на тротуарі, — прим.). Що у головах цих людей зараз, я не знаю, тому що з ними не спілкувався. Якщо це тимчасова споруда, земельна ділянка не передбачена для будівництва. Тут не можна будувати капітальні споруди, — заявив Євген Поляков.

Згідно документів, підприємець планує заміну фасаду огородженої споруди. У такому разі встановлення паркану є вимогою лише для безпеки містян, які можуть травмуватись, проходячи повз.

— Коли відбуваються роботи по заміні, вони, як мінімум, повинні бути безпечними, щоб під час виконання чогось не трапилось. Якщо земельна ділянка передана офіційно в користування, її можна використовувати згідно правил договору на використання. Вони оформили у Цимбала паспорт опорядження фасадів, у них по договору була і є тимчасова споруда, і вони оформили її заміну, — відповів головний архітектор.

Також Євген Поляков зазначив, що з ним наразі, як з головним архітектором, жодних додаткових будівельних робіт орендар не погоджував.

— Поки я не побачу кінцеві матеріали, ніхто нічого не повинен будувати. З нами додатково роботи не погоджувались. Якщо люди прийдуть погоджувати зміни, будемо спілкуватись відповідно, як вони спілкуються з нами, — сказав він.

Євген Поляков додав, що планує вивчити договір оренди землі і ознайомитись з обовʼязками, які мав виконати підприємець.

Як відомо, товариство з обмеженою відповідальністю «Адлер» орендує земельну ділянку ще з початку нульових. Вона призначена «для обслуговування тимчасово розміщеного торговельного павільйону з літнім майданчиком»

Востаннє оренду міська рада подовжила підприємству наприкінці грудня 2021 року і строком на три роки.

ТОВ «Адлер» було створене у 1998 році. На сьогодні його власником та керівником є Михайло Сліповатий.

Нагадаємо, минулого року навколо Набережної виникла інша конфлікта ситуація. 2 листопада «Миколаївські парки» розпочали будівництво спортивного майданчику. Тоді у Держекоінспекції заявили, що підприємство не має відповідних дозвільних документів. А поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво. Всю техніку буде вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай пояснив, що будівельні роботирозпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».