Пожежа на енергооб’єкті через удар РФ, 2022 рік. Фото: Zelenskiy / Official

Віцепрем’єр із відновлення Олександр Кубраков заявив, що цьогоріч Росія б’є по енергетичній інфраструктурі України, щоб завдати шкоди економіці.

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки на круглому столі, присвяченому відновленню України, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, росіяни намагаються відключити від енергосистеми ключові промислові регіони України.

— Нещодавні напади на наш енергетичний сектор довели, що росіяни намагаються переслідувати іншу мету просто зараз. Якщо минулого року вони намагалися заморозити мільйони українців взимку, то цього разу вони намагаються зруйнувати нашу економіку. Вони намагаються відключити від енергосистеми наші ключові промислові регіони, — сказав він.

Водночас він наголосив, що Україна та партнери провели «домашню роботу»: постачання автотрансформаторів, електрогенераторів, будівництво захисних споруд та імпорт електроенергії, а також, звісно, постачання ППО.

— Цієї зими ми набагато сильніші, незважаючи на всі ці проблеми й атаки, — сказав віцепрем’єр.

Він уточнив, що поки що не йдеться про те, що Україна здатна захищати всі енергогенерувальні потужності та мережі, тому роботи з їх захисту потрібно продовжувати.

Нагадаємо, в Україні навколо енергетичних об’єктів вибудували трирівневу систему захисту від ракет, дронів та їхніх уламків.