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За останній рік маловідомі компанії у більшості з Об'єднаних Арабських Еміратів придбали десятки танкерів, здатних перевозити зріджений природний газ (ЗПГ), ймовірно, для російського «тіньового флоту».

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, низка раніше невідомих компаній, здебільшого зареєстрованих в Об'єднаних Арабських Еміратах, протягом останнього року швидко придбала судна для транспортування СПГ, що призвело до зростання цін на ринку, особливо на найстаріші кораблі.

За даними консалтингової компанії Windward, компанії з ОАЕ стали скуповувати танкери для перевезення газу ще в другому кварталі 2023 року. Відтоді понад 50 суден змінили власників, хоча раніше такі правочини були великою рідкістю, зазначає видання. Наразі, за даними найбільшого судноплавного брокера SSY, зростання попиту вже призвело до росту цін на дешевші та менш ефективні судна для перевезення газу, яким понад 15 років.

Вказується, що деякі з нещодавно придбаних танкерів тепер ходять маршрутами, які використовуються для транспортування російського газу.

Після запровадження цінової стелі на російську нафту, Росія стала використовувати для експорту так званий «тіньовий флот» — старі танкери, які відключають маячки, щоб їх не бачили системи стеження.

За допомогою «тіньового флоту» армія РФ також грабує українські порти, зокрема у Бердянську та Маріуполі.

Нагадаємо, що 24 червня Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних санкцій проти Росії. Серед іншого ЄС заборонив послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу на території Євросоюзу з метою транспортування в інші країни. Це охоплює як перевезення з судна на судно, так і перевезення з судна на берег, а також операції з перевантаження. Це не вплине на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС.