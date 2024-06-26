Мешканець Миколаївщини зберігав вдома вибухівку та боєприпаси / Фото: Нацполіція

Правоохоронці проводили обшук за фактом крадіжки у будинку 56-річного жителя садового товариства, неподалік села Лупареве Миколаївського району, а знайшли чотири гранати різних видів, декілька підривачів до них та понад 2700 набоїв.

Чоловіку оголосили підозру, йому загрожує від трьох до семи років увʼязнення, повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, у підвалі будинку знайшли та вилучили корпуси гранат РГД 5, Ф1 і РГН, два підривача, п’ять порожніх магазинів та понад 2700 набоїв різного калібру.

Мешканець Миколаївщини зберігав вдома вибухівку та боєприпаси / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Мешканець Миколаївщини зберігав вдома вибухівку та боєприпаси / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Мешканець Миколаївщини зберігав вдома вибухівку та боєприпаси / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, чоловік пояснив, що знайшов озброєння на території покинутих дачних будинках та зберігав про всяк випадок. Суд обрав йому нічний домашній арешт.

У поліції нагадали, що відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України особі гарантується звільнення від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала зброю, набої або інше озброєння, які потрапили до неї у будь-який спосіб.

Мешканець Миколаївщини зберігав вдома вибухівку та боєприпаси / Фото: Нацполіція Мешканець Миколаївщини зберігав вдома вибухівку та боєприпаси / Фото: Нацполіція Мешканець Миколаївщини зберігав вдома вибухівку та боєприпаси / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, що у січні минулого року, голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що правоохоронці до закінчення війни не вилучатимуть зброю, яку люди отримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що якби на початку повномасштабного вторгнення громадянам, які вступили до ТРО, не роздали зброю, Україна втратила б Київ, Миколаїв та Одесу.

Заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов розповів, що протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які вони тримали незаконно.