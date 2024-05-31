Собаки-сапери розміновують Миколаївщину / Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Мінно-пошукові собаки Альф та Квад, які два місяці працювали над розмінуванням Миколаївщини, повернулися додому на Сумщину.

Про це 31 травня повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

«Два місяці на теренах Миколаївщини над розмінуванням сільськогосподарських угідь в Первомайській громаді Миколаївського району області працював кінологічний розрахунок з Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України», — розповідають у ДСНС.

Зазначається, що за цей час сапери разом із двома чотирилапими помічниками — бельгійськими вівчарками Альфом та Квадом, обстежили 4,98 гектар та виявили 57 боєприпасів. Всі вибухонебезпечні предмети знищені в установленому порядку.

Цей піротехнічний розрахунок разом із собаками повертаються додому до Ромни Сумської області. Слід зазначити, що їх змінює інший кінологічний розрахунок з Сумщини — бельгійські вівчарки Ахілла та Арні.

Собаки-сапери розміновують Миколаївщину / Фото Дар'я Рогалевич, НикВести Собаки-сапери розміновують Миколаївщину / Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Мінно-пошукові собаки на Миколаївщині

У квітні для розмінування населених пунктів Первомайської громади, що на Миколаївщині прибули мінно-пошукові собаки з Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

У ДСНС Миколаївської області розповіли, що дві бельгійські вівчарки Альф та Квад щодня проходять квадрат за квадратом в полі та обстежують його на наявність боєприпасів. Як кажуть кінологи, цей вид розмінування є пасивним, але дієвим, адже однією із ключових особливостей мінно-пошукових собак є їх нюх та здатність завдяки цьому виявляти вибухові речовини навіть ті, що сховані під товстим шаром землі.

За шість днів роботи вони обстежили 3700 квадратних метри територій Первомайської громади Миколаївського району області та знайшли шість боєприпасів.

За дві неділі, собаки обстежили 23 тисяч 300 квадратів територій та виявили 30 одиниць боєприпасів, серед яких артилерійські снаряди та гранатометні постріли.

Кінологи-сапери розповіли «НикВести», як разом з напарниками — молодими бельгійськими вівчарками Квадом та Альфом обстежують деокуповану територію Миколаївської області. Сапери зазначили, що саме те поле, яке обстежують собаки, довгий час було на лінії зіткнення, тому на цій території знаходять різні види боєприпасів, зокрема протитанкові міни, касетні боєприпаси та артилерійські снаряди.