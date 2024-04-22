Мінно-пошукові собаки розміновують Миколаївщину / Фото: ДСНС

Вже тиждень як у Миколаївській області над розмінуванням територій працюють мінно-пошукові собаки разом із кінологами-саперами.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що за шість днів роботи дві бельгійські вівчарки Альф та Квад вже обстежили 3700 квадратних метри територій Первомайської громади Миколаївського району області. За цей час чотирилапі помічники знайшли шість боєприпасів, серед яких два гранатометні постріли ВОГ-17, 2 артилерійські снаряди калібром 30 міліметрів та два некерованих реактивних снаряда — НАР С-8.

«Всі вибухонебезпечні предмети знищені піротехніками в установленому порядку», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, що Миколаївська область, це другий регіон, який допомагають очищати чотирилапі помічники саперів.

«За алгоритмом, собаки обнюхують стежку в межах визначеного периметра, повертаються тим же маршрутом, яким і йшли, і переходять далі. І так, поки не пройдуть весь квадрат. Якщо пес чує запах вибухової речовини, зупиняється на певній відстані, і тоді в роботу вступають піротехніки, які працюють вже за своєю інструкцією», — повідомляють у ДСНС.

Мінно-пошукові собаки розміновують Миколаївщину / Фото: ДСНС Мінно-пошукові собаки розміновують Миколаївщину / Фото: ДСНС Мінно-пошукові собаки розміновують Миколаївщину / Фото: ДСНС

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.