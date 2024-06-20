Онлайн форум «MYKOLAIV BLUE&GREEN ECONOMY»

У Миколаєві днями на онлайн форумі «MYKOLAIV BLUE&GREEN ECONOMY» презентували проєкти розвитку міста. Зокрема фахівці візуалізували бачення трансформації території суднобудівного заводу міста, створення простору біля річки Aqua Port та новий індустріальний парк.

Як зазначають організатори форуму, проєкт «Програма сталої трансформації Миколаєва для переходу до блакитної економіки» виконували ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» і Миколаївська міська рада в межах ініціативи «Мери за економічне зростання», що фінансується ЄС. Проєкти впроваджуються Програмою розвитку ООН (UNDP).

На заході були презентовані результати першого етапу проєкту щодо розвитку міста «Портфоліо Миколаєва». Головним підходом до відродження обрано принципи сталості, інновацій, технологічності і дбайливого ставлення до довкілля, які є ключовими для блакитної і зеленої економіки.

Так, авторами запропоновано на нижній набережній Інгулу реалізувати концепцію AQUA PORT — нової набережної і Клубу юних моряків. OneWorks зробили переконливу візуалізацію ідей миколаївських експертів. На лівому березі мають розміщуватись причали для катерів і яхт, громадський простір. Також передбачається будівництво Клубу юних моряків. На правому березі — муніципальний яхт-клуб з причалами на воді, дитячі спортивні школи, готель і відкрита для прогулянок набережна.

Презентація концепції AQUA PORT Презентація концепції AQUA PORT

Також презентували і бачення майбутнього Миколаївського суднобудівного заводу, де передбачені майданчики для малого суднобудування, стоянка катерів і яхт, комплекс технологічного парку, музей кораблів просто неба, офісні і житлові будинки, а також театр і канатна дорога, що з’єднає обидва береги річки. Крани архітектори пропонують зберегти і підсвітити, як своєрідні «маяки і центрі міста».

Бачення трансформації суднобудівного заводу

Також на форумі було презентовано веб-плаформу з базою знань про блакитну та зелену економіки blueplatform.info (також: де шукати гранти, інвестиції, інновації і нові технології для бізнесу) та комунікаційну платформу «Місто на хвилі» з інформацією для підприємств і потенційних інвесторів. Під час реалізації проєкту було зроблено картування екосистеми малих та середніх підприємств Миколаєва, що працюють за принципами блакитної та зеленої економік.

Крім того, презентували і «Концепцію розбудови індустріального парку», який пропонують розмістити на території між Баштанською та Херсонською трасами.

Створення нового індустріального парку Створення нового індустріального парку

Керівник Програми з розвитку регіонів ПРООН в Україні Мустафа Саіт-Аметов запевнив, що ПРООН готовий підтримати подальший розвиток проєкту: «У Миколаєва є всі шанси стати центром впровадження блакитної економіки не лише в Україні, а в цілому регіоні».

Нагадаємо, що у Міністерстві економіки заявили про активний розвиток індустріальних парків, незважаючи на збройну агресію Росії та військові дії.

В пресслужбі заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва заявили, що в нових індустріальних парках буде створено орієнтовно 11 тисяч робочих місць. Водночас, як повідомлялося, у Миколаєві нещодавно ліквідували індустріальний парк: парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.