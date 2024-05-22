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У Миколаєві оновили перелік інвестиційних проєктів, які планують реалізувати до 2026 року. Туди увійшли нові проєкти з будівництва системи водовідведення, берегоукріплення та реконструкції зруйнованої гімназії.

Зміни затвердив виконавчий комітет Миколаївської міської ради в рамках програми економічного та соціального розвитку міста на 2024-2026 роки, повідомляють «НикВести».

Всі інвестиційні проекти передбачають проведення проектно-вишукувальних робіт та експертизи.

До переліку пропозицій розпорядників бюджетних коштів з інвестиційних проєктів, які планується фінансувати у 2024-2026 роках, внесено наступні об'єкти:

Нове будівництво системи водовідведення у приватному секторі мікрорайону Ракетне Урочище, від вулиці 9 Воєнної до вулиці 4 Воєнної.

Реконструкція Миколаївської гімназії №48 по вулиці Генерала Попеля, 164 в Корабельному районі.

Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Північний – нове будівництво комплексу дренажних споруд для інженерного захисту від підтоплення мікрорайону Північний.

Нове будівництво берегоукріплення в мікрорайоні Велика Корениха від вулиці Млинної до вулиці Покровської.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують побудувати комплекс дренажних споруд для інженерного захисту від підтоплення мікрорайону Північний.

Як відомом, на початку року у Миколаєві стався обвал частини берегової лінії мікрорайону Намив. У міській раді повідомили, що на роботи з берегоукріплення планують залучити міжнародні кошти. У лютому 2022 року повідомлялося, що на зміцнення берегової лінії мікрорайону Намив потрібно 48 мільйонів гривень, однак коштів на це в міському бюджеті не було.

За два роки до того, у листопаді 2020 року, мер Миколаєва Олександр Сенкевич обіцяв, що зміцнення берегової лінії розпочнуть 2021 року. Журналісти показали результати руйнування берегової лінії мікрорайону Намив у червні 2018 року. Тоді вода забрала кілька метрів пляжу, а фундаменти багатоповерхових будинків починали просідати.

Того ж року жителі Намиву почали бити на сполох, що вода змиває берегову лінію. З цього приводу в мерії Миколаєва відбулося засідання, де обговорили можливу реалізацію проєкту берегоукріплення, благоустрою пляжної смуги та санітарного стану території.

Крім цього, у 2016 році Департамент житлово-комунального господарства оголошував торги з розробки проекту берегоукріплення Намиву вартістю 416 тисяч гривень. Для цього планували збудувати набережну. Тоді у торгах перемогла компанія «ДБК-Проект», з якою було підписано договір і яка розробила проект берегоукріплення.

У жовтні 2019 року стало відомо, що Управління капітального будівництва Миколаївської міськради витратить 1 мільйон 472 тисячі 340 гривень на розробку проєкту щодо зміцнення берегової лінії Намиву. Пізніше начальник УКБ Григорій Патока пояснив, що необхідність розробки другого проєкту пов'язана зі зміною певних норм у будівництві.