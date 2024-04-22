Після останніх обстрілів енергетичної інфраструктури у Миколаєві працюють над п'ятьма проєктами з альтернативної енергетики. У цьому місту допомагають Данія та ООН.
Про це у коментарі «НикВести» повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
— Місто продовжує готуватися з нашими іноземними партнерами. Деякі питання, які стосуються енергетики, я не можу розкривати, але скажу, що сьогодні в нас є до п'яти проєктів, які стосуються альтернативної енергетики, альтернативної генерації електроенергії. Сьогодні ми працюємо з нашими партнерами, в першу чергу з Данією і з підрозділами ООН — ЮНОПС, ЮНДП, і навіть Міжнародною організацією міграції, — сказав Олександр Сєнкевич.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У листопаді 2023 року виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто. Проте дещо важче може бути ситуація в Очакові та Куцурубській громаді.
На початку січня 2024 року в Очакові ввели графіки відключення світла — електроенергію подавали і вимикали кожних дві години за різними адресами. Така ситуація склалася через влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури артилерійського снаряду у четвер, 4 січня. Через пожежу на підстанції без електроенергії залишилося 17,4 тисяч побутових та 3 тисячі юридичних споживачів. Тоді, за добу вдалося заживити 9,7 тисяч абонентів.
Відновлення пошкоджених обстрілами електричних мереж Миколаївської області, за попередніми даними, коштуватиме 12 мільярдів гривень. Водночас в «Миколаївобленерго» розраховують отримати нову спеціалізовану техніку на заміну тій, що була знищена за час повномасштабної війни, повідомив директор «Миколаївобленерго» Вадим Данилків в інтерв'ю «НикВести».
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Після останніх обстрілів енергетичної інфраструктури у Миколаєві працюють над п'ятьма проєктами з альтернативної енергетики. У цьому місту допомагають Данія та ООН.
Про це у коментарі «НикВести» повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
— Місто продовжує готуватися з нашими іноземними партнерами. Деякі питання, які стосуються енергетики, я не можу розкривати, але скажу, що сьогодні в нас є до п'яти проєктів, які стосуються альтернативної енергетики, альтернативної генерації електроенергії. Сьогодні ми працюємо з нашими партнерами, в першу чергу з Данією і з підрозділами ООН — ЮНОПС, ЮНДП, і навіть Міжнародною організацією міграції, — сказав Олександр Сєнкевич.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У листопаді 2023 року виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто. Проте дещо важче може бути ситуація в Очакові та Куцурубській громаді.
На початку січня 2024 року в Очакові ввели графіки відключення світла — електроенергію подавали і вимикали кожних дві години за різними адресами. Така ситуація склалася через влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури артилерійського снаряду у четвер, 4 січня. Через пожежу на підстанції без електроенергії залишилося 17,4 тисяч побутових та 3 тисячі юридичних споживачів. Тоді, за добу вдалося заживити 9,7 тисяч абонентів.
Відновлення пошкоджених обстрілами електричних мереж Миколаївської області, за попередніми даними, коштуватиме 12 мільярдів гривень. Водночас в «Миколаївобленерго» розраховують отримати нову спеціалізовану техніку на заміну тій, що була знищена за час повномасштабної війни, повідомив директор «Миколаївобленерго» Вадим Данилків в інтерв'ю «НикВести».