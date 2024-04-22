Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час розмови з кореспонденткою «НикВести» Алісою Мелік-Адамян, фото: міська рада

Після останніх обстрілів енергетичної інфраструктури у Миколаєві працюють над п'ятьма проєктами з альтернативної енергетики. У цьому місту допомагають Данія та ООН.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

— Місто продовжує готуватися з нашими іноземними партнерами. Деякі питання, які стосуються енергетики, я не можу розкривати, але скажу, що сьогодні в нас є до п'яти проєктів, які стосуються альтернативної енергетики, альтернативної генерації електроенергії. Сьогодні ми працюємо з нашими партнерами, в першу чергу з Данією і з підрозділами ООН — ЮНОПС, ЮНДП, і навіть Міжнародною організацією міграції, — сказав Олександр Сєнкевич.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

Ситуація зі світлом на Миколаївщині

У листопаді 2023 року виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто. Проте дещо важче може бути ситуація в Очакові та Куцурубській громаді.

На початку січня 2024 року в Очакові ввели графіки відключення світла — електроенергію подавали і вимикали кожних дві години за різними адресами. Така ситуація склалася через влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури артилерійського снаряду у четвер, 4 січня. Через пожежу на підстанції без електроенергії залишилося 17,4 тисяч побутових та 3 тисячі юридичних споживачів. Тоді, за добу вдалося заживити 9,7 тисяч абонентів.

Відновлення пошкоджених обстрілами електричних мереж Миколаївської області, за попередніми даними, коштуватиме 12 мільярдів гривень. Водночас в «Миколаївобленерго» розраховують отримати нову спеціалізовану техніку на заміну тій, що була знищена за час повномасштабної війни, повідомив директор «Миколаївобленерго» Вадим Данилків в інтерв'ю «НикВести».