Миколаївська область увійшла в перелік регіонів, де після перевірок декларацій Національним агентством з питань запобігання корупції, було виявлено найбільшу кількість ознак порушень. Мова йде про 19 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що протягом 5 місяців агентство займалося перевірками декларацій посадовців усіх рівнів. За відповідний період було виявлено подання недостовірних відомостей посадовцями на 555 мільйонів гривень, необґрунтованих активів на 7,1 мільйонів гривень та ознак незаконного збагачення на 17,8 мільйонів гривень.

Зокрема, на першому місці серед порушень НАЗК виявили в Закарпатській області на 298,4 мільйонів гривень.

Інфографіка НАЗК

В деклараціях одеських посадовців порушень виявлено на 67,2 мільйонів. На Полтавщині — 41 мільйон гривень, в Донецькій області — 23,4 мільйони гривень, в Києві — 22 мільйони гривень, Миколаївська область — 19 мільйонів гривень.

Ще на понад 100 мільйонів гривень було виявлено порушень сумарно по іншим регіонам.

Як відомо, на початку травні Національне агентство з питань запобігання корупції після перевірок декларацій мера міста Очаків за 2021 та 2022 роки виявили ознаки незаконного збагачення та декларування недостовірних відомостей на суму понад 3 мільйонів гривень.

Також Сергій Бичков придбав в Іспанії квартиру вартістю понад 5 мільйонів гривень та отримав у подарунок від матері 12 мільйонів гривень.

Пізніше в поліції відносно міського голови Сергія Бичкова відкрили провадження.

Реагуючи на заяву Нацагентства із запобігання корупції щодо виявлення в його декларації ознак незаконного збагачення Сергій Бичков пообіцяв пізніше надати інформацію про всі свої доходи за останні вісім років.