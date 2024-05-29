Міська рада Мадрида в рамках проекту покращення стану 323 міських доріг вирішила покласти асфальт із запахом манго. Це викликало невдоволення містян.
Про це пише ЦТС з посиланням на Euronews.
На заводі до суміші додають рідкий ароматизатор. Після укладання покриття запах може відчуватися протягом двох-чотирьох тижнів.
Також на інших вулицях планують експериментувати з іншими запахами, зокрема цитрусовими та квітковими.
Незважаючи на те, що фруктовий аромат маскує запах свіжого асфальту, жителі міста розкритикували такий підхід.
У соціальних мережах мадридці висловили подив, чому міська рада не посадила справжні фруктові дерева, які допомагають боротися зі спекою, адже останні два роки місцева влада дозволила зрубати майже 9 тисяч дерев. Жителі міста впевнені, що в спекотному Мадриді, який не має виходу до моря, це особливо важливо.
Також мешканці Мадрида почали скаржитися, що запах був настільки сильним, що їм доводилося зачинити вікна.
Нагадаємо, в Одесі планують витратити 61 мільйон 16 тисяч гривень на ремонт доріг. Застелити асфальт хочуть на більше 40 вулицях, провулках та тротуарах міста.
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Міська рада Мадрида в рамках проекту покращення стану 323 міських доріг вирішила покласти асфальт із запахом манго. Це викликало невдоволення містян.
Про це пише ЦТС з посиланням на Euronews.
На заводі до суміші додають рідкий ароматизатор. Після укладання покриття запах може відчуватися протягом двох-чотирьох тижнів.
Також на інших вулицях планують експериментувати з іншими запахами, зокрема цитрусовими та квітковими.
Незважаючи на те, що фруктовий аромат маскує запах свіжого асфальту, жителі міста розкритикували такий підхід.
У соціальних мережах мадридці висловили подив, чому міська рада не посадила справжні фруктові дерева, які допомагають боротися зі спекою, адже останні два роки місцева влада дозволила зрубати майже 9 тисяч дерев. Жителі міста впевнені, що в спекотному Мадриді, який не має виходу до моря, це особливо важливо.
Також мешканці Мадрида почали скаржитися, що запах був настільки сильним, що їм доводилося зачинити вікна.
Нагадаємо, в Одесі планують витратити 61 мільйон 16 тисяч гривень на ремонт доріг. Застелити асфальт хочуть на більше 40 вулицях, провулках та тротуарах міста.