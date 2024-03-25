Фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

У 2023 році миколаївські нацгвардійці під час охорони громадського порядку вилучили більше 5 кілограмів наркотиків.

Про це розповів командир 19-го полку охорони громадського порядку НГУ зі служби Артем Щербаков на телеканалі «МАРТ», пишуть «НикВести».

За даними Артема Щербакова, протягом року затримали приблизно 2800 людей за адміністративні порушення та близько 300 людей за кримінальні правопорушення.

Зокрема, під час одного з патрулювань вулиць було зупинено машину, під час огляду якої нацгвардійці знайшли 370 зіп-пакетів з наркотиками, які зловмисник розповсюджував через закладки. Затриманого передали правоохоронним органам для подальшого розслідування.

Під час патрулювання було вилучено також ряд боєприпасів різного калібру.

— Під час патрулювання було вилучено ряд боєприпасів: у тому числі 130 боєприпасів різного калібру та понад 5000 патронів. Я вже мовчу про інші заборонені предмети, як холодна зброя, вогнепальна зброя, – повідомив Артем Щербаков.

Крім того, виявлено й заборонені предмети, які намагалися перевозити підозрювані.

— Що стосується конвоювання підсудних, було виявлено більше ніж 780 заборонених предметів. Ми всі розуміємо, що, як кажуть, спецконтиненту не дозволяється переносити елементарні речі, як там голки, гральні карти, гроші та все інше, – прокоментував він.

Нагадаємо, що бельгійська вівчарка Макс, яку покинули російські солдати, тепер служить українським військовим. Пес вже пройшов навчання за напрямком конвоювання та екстрадиція підсудних.