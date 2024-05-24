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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення пояснила, чому прибрала зі свого сайту файл з пропозиціями для медіа, у якому, зокрема, рекомендували не називати військових РФ «руснею», «орками» та «чмонями».

Про це йдеться на офіційній сторінці ради у Facebook.

Нагадаємо, що 14 травня на сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення опублікували «Пропозиції до Критеріїв віднесення інформації до такої, що розпалює ненависть, ворожнечу, жорстокість до окремих осіб чи груп». У пункті 12 документу міститься порада не використовувати висловлювання у медіа, що направленні на знецінення ворога, зокрема військовослужбовців(-иць) Збройних сил РФ.

Станом на ранок 23 травня документ видалили. У Нацраді пояснили, що той файл розмістили для стейкхолдерів та учасників обговорення цих критеріїв.

«Файл був створений на основі великої кількості пропозицій від медіа, громадянського суспільства, інших джерел, він зібрав увесь наданий спектр пропозицій і підходів до цієї важливої теми. Це саме та тема, яку ми розглядаємо в рамках нашої ініціативи «Компетентні медіа — демократичне і толерантне суспільство», — йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що інформацію прибрали, тому що нею скористалися російські пабліки.

«Зараз файл прибрано, бо — на жаль — ним скористалися для своїх ігрищ російські і проросійські пабліки, а ті, заради кого це збиралося і систематизувалося, вчергове підіграли ворогу», — додали у Нацраді.

Нагадаємо, представникам ЗМІ відкрили доступ до приміщення Верховної Ради — відповідне розпорядження про акредитацію медіа при ВР на період дії воєнного стану підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.