Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Снігурівська територіальна громада — найзасміченіша вибухонебезпечними предметами територія Миколаївської області.

Про це в коментарі «НикВести» розповів начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Сьогодні у громаді залишається 10 тисяч гектарів землі, що потребують обстеження та подальшого розмінування.

— Наша громада є самою засміченою в плані вибухонебезпечних предметів. Зараз ми потребуємо розмінування десь близько 10 тисяч гектарів землі. В цілому, що стосується лісосмуг біля Снігурівки і на колишній лінії зіткнення, то ситуація не змінилася, на жаль. Ці ділянки залишаються не перевіреними, — сказав Іван Кухта.

Сьогодні на території громади працюють сапери ДСНС та українська програма з гуманітарного розмінування «The HALO Trast».

— Нещодавно нам привезли дві машини для механізованого розмінування, чого безпосередньо і потребувала наша громада. Ситуація з розмінуванням трошки пришвидшилася але з двома машинами вона кардинально не зміниться, — зазначив начальник МВА.

Саме у Снігурівській громаді фіксують найбільшу кількість підривів цивільних на вибухонебезпечних предметах. Іван Кухта каже, що основна причина нещасних випадків — спроби самотужки розміновувати поля.

— Ми завжди проводимо роботу з інформування людей щодо мінної безпеки. Проводимо її і з освітянами, щоб вони потім розповідали дітям та з старостами в старостинських округах, — сказав він.

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Нагадаємо, у минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згодом, 15 грудня 2022 року в одному з сіл громади чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.

22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади. Пізніше, 20 вересня 2023 року у місті на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.

У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні. Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.