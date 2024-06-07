Миколаїв, червень 2024 року, фото: «НикВести»

Жителі Миколаєва оцінили середньо якість наданих послуг в місті. Зокрема стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Опитування проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні-травні 2024 року, пишуть «НикВести».

Якість комунальних послуг містяни оцінили середньо на 3 бали з 5 можливих.

Найгірший показник, зазначений в опитуванні щодо водопостачання (34%).

З газопостачання та електропостачанням на момент опитування ситуація свідчить про задоволенням жителями якості послуг — більша частина населення оцінила на високому рівні.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот

Інші послуги оцінили так:

збір сміття: 11% – відмінно, 44% – добре, 43% – середньо, 6% – погано, 4% – жахливо;

вуличне освітлення: 8% – відмінно, 59% – добре, 20% – середньо, 6% – погано, 2% – жахливо;

опалення: 8% – відмінно, 50% – добре, 20% – середньо, 5% – погано, 4% – жахливо;

транспортна інфраструктура: 8% – відмінно, 45% – добре, 28% – середньо, 9% – погано, 2% - жахливо.

Незадоволені містяни зокрема і якістю облаштування бомбосховищ — 26% сказали, що укриття в жахливому стані.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот

Не кращу оцінку миколаївці поставили і стану екології та доступу для людей з інвалідністю:

стан екології: 2% – відмінно, 18% – добре, 36% – середньо, 22% – погано, 17% – жахливо;

доступ для людей з інвалідністю: 1% – відмінно, 15% – добре, 24% – середньо, 24% – погано, 14% – жахливо;

медичні заклади: 3% – відмінно, 27% – добре, 38% – середньо, 15% – погано, 7% – жахливо;

соціальний захист: 2% – відмінно, 17% – добре, 34% – середньо, 18% – погано, 11% – жахливо;

діяльність поліції: 5% – відмінно, 27% – добре, 30% – середньо, 11% – погано, 7% – жахливо;

ВНЗ: 2% – відмінно, 22% – добре, 23% – середньо, 16% – погано, 9% – жахливо;

школи: 3% – відмінно, 20% – добре, 25% – середньо, 19% – погано, 10% – жахливо;

дитячі садки: 3% – відмінно, 23% – добре, 20% – середньо, 12% – погано, 6% – жахливо.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот

Опитування миколаївців у 2023 році

Минулого року опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста. Більшість з них відповіли, що не планують залишати місто в разі військового загострення.

Опитування також показало, що майже половина жителів Миколаєва (47%) оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Миколаївці минулого року також відповіли, що схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Близько 56% жителів Миколаєва також відповіли, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.