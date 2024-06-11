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Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» отримуватиме дані про працівників підприємств з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду в автоматичному режимі.

Як пише Судово-юридична газета, Кабмін доручив Пенсійному фонду України та Міноборони протягом місяця з дня набрання чинності постановою від 5 червня №650 забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним реєстром призовників «Оберіг» щодо працівників підприємств, установ та організацій.

Зазначається, що у самій постанові йдеться, в першу чергу, про працівників, які підлягають бронюванню. Однак закон про цифровізацію військового обліку, що набув сили 11 квітня, передбачає постійне передання даних стосовно усіх військовозобов’язаних, призовників, резервістів.

Як раніше зазначала профільна заступниця Міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, Міноборони зробили, по суті, обмін з самими базовими реєстрами, з реєстрами Мінюсту, з реєстрами Державної податкової служби і на черзі мав бути Пенсійний фонд. Обмін даними з ПФУ, за її словами, теж є дуже важливим, тому що Міноборони тоді буде «бачити трудовий шлях або професійний шлях військовозобов’язаного, зможе робити мобілізацію більш смарт, зможе робити рекрутинг і так далі».

Відповідно до закону, Пенсійний фонд передає в електронному вигляді до «Оберегу»:

відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, установи, організації, місце роботи, посада, стаж роботи);

відомості про досвід роботи за спеціальністю;

відомості про встановлення, зміну групи інвалідності.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

Днями мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що через мобілізацію на маршрутах громадського транспорту Миколаєва зменшиться кількість водіїв. Це також впливає на те, що міська рада не може знайти співробітників на вакантні посади.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

Також нагадаємо, що у реєстрі «Оберіг» без юридичних підстав мали статус «у розшуку» 710 тисяч військовозобов’язаних. Цю помилку вдалося виправити завдяки мобільному додатку від Міноборони «Резерв+».