Додаток «Резерв+» / Фото: РБК-Україна

У реєстрі «Оберіг» без юридичних підстав мали статус «у розшуку» 710 тисяч військовозобов’язаних. Цю помилку вдалося виправити завдяки мобільному додатку від Міноборони «Резерв+».

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона пояснила, що військовозобовʼязані мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку — наприклад, ігнорували повістки, ТЦК зверталось до Національної поліції. Проте фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

«Згідно з законодавством такий «розшук» мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення», — зазначили у Міноборони.

Катерина Черногоренко додала, що статус «в розшуку» отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно.

«На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактора. А без «Резерв+» виправити їх було б майже неможливо», — додала вона.

Як зазначається, для того, щоб побачити оновлений статус необхідно авторизуватись у «Резерв+» повторно. При цьому у разі зняття з «розшуку» до ТЦК звертатись не потрібно.

Раніше Міноборони пообіцяли, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток. Вони закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок «Резерв+» тому, що це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої.

Також стало відомо, що військовозобов’язані миколаївці можуть оновити дані у ЦНАПі, однак 20 травня у центрі заявили, що дані жодного військовозобов'язаного не вдалось оновити через перенавантаження системи.

17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.