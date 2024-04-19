Будівля Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Фото: Фонд держмайна

Фонд держмайна виставив на продаж аварійну будівлю Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні з прилеглою територією. Торги заплановані на 23 квітня зі стартовою ціною 2,9 мільйона гривень.

Про це йдеться в Prozorro.Продажі, пишуть «НикВести».

Об'єкт приватизації складається з будівлі дитячої інфекційної лікарні, побудованої у 1980 році, а також інших службових приміщень, зокрема будівлі очисних споруд, сараю, гаражів та прохідних.

Обласна дитяча лікарня не функціонує з 2019 року. Технічний стан основної будівлі віднесений до 4 категорії – аварійний, з урахуванням аварійного стану конструкцій, таких як панелі напівпідвального перекриття. Тому будівля потребує капітального ремонту та модернізації.

Будівля Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Фото: Фонд держмайна Будівля Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Фото: Фонд держмайна Будівля Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Фото: Фонд держмайна

Інженерне обладнання об’єкта включає системи централізованого водопостачання та водовідведення, пожежної сигналізації, електропостачання, а також 32 сонячних колектори на даху лікарні.

Покупець, який придбає цей об’єкт, зобов’язаний зберігати його медичне призначення протягом п’яти років після переходу прав власності, а також інвестувати не менше 20 мільйонів гривень у капремонт, реконструкцію та енергомодернізацію.

Як відомо, у 2019 році через аварійність будівлі у Миколаєві закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. Пацієнтів перевели на лікування до інших медичних закладів міста.

У червні 2020 року обласна рада погодила передачу будівлі до державної власності до сфери Міністерства освіти та науки МОН з подальшим закріпленням щодо управління за Чорноморським національним університетом імені Петра Могили. Проте, вже у вересні 2023 року на сесії депутати скасування свої попередні рішення про передачу інфекційної лікарні ЧНУ імені Петра Могили.

Згодом, того ж року аварійну будівлю Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні затвердили в приватизаційному списку.

Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області. Раніше процес приватизації було призупинено через те, що Миколаївщина входила до переліку територій, що належали до зони бойових дій або наближених до зони бойових дій.

Після розблокування процесу приватизації в регіональному відділенні Фонду державного майна повідомили, що протягом 2024 року планують виставити на аукціон чотири об'єкти державної власності:

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, розташований на розі вулиць Чкалова та 6-ї Слобідської та база відпочинку та науки у Коблево. Миколаївське експортно-ортопедичне підприємство, яке виробляє протези та важливі медичні вироби для Миколаївської області. Інститут рибфлоту на вулиці Фалєєвській, 25. Миколаївське морське агентство на Каботажному узвозі, 3.

На початку березня 2024 року єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» разом з базою відпочинку «Наука» в Коблевому біля Чорного моря продали на аукціоні за 10,8 мільйонів гривень.

Також в травні відбудеться аукціон про приватизації Миколаївського протезно-ортопедичного підприємства. Стартова ціна 11,3 мільйонів гривень.