Скриншот аукціону з Фонду державного майна

Фонд держмайна виставив на аукціон Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство. Стартова ціна 11,3 мільйона гривень. Аукціон заплановаий на 7 травня.

Про це повідомив начальник Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Олег Сокол, 16 квітня, під час брифінгу, пишуть «НикВести».

Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство спеціалізується на виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів, зокрема протезів та ортопедичного взуття.

На аукціон виставлено триповерхову будівлю (загальна площа будівлі – 760 м2, загальна площа об'єкта – 1906,8 м2), крім цього, до складу комплексу входить гараж, альтанка, огорожа, обладнання.

Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства

Також у власності підприємства є 5 вантажівок та легкове авто Chevrolet Lacetti 2004 року випуску.

На момент оголошення аукціону на підприємстві працює 33 співробітники з середньою зарплатою 12 тисяч гривень на місяць.

Важливою умовою продажу є збереження профілю діяльності протягом не менше 10 років, а також заборона звільнення працівників протягом шести місяців після зміни власника.

— Обсяг реалізації продукції з 2021 по 2023 рік перевищив 58 мільйонів гривень. Крім того, на підприємстві відсутня прострочена кредиторська заборгованість, – повідомив Олег Сокол.

Зокрема підприємство заробило у 2021 році 20,9 мільйона гривень, у 2022 році – 12,6 мільйона гривень, а у 2023 році 24,7 мільйонів гривень.

На балансі підприємства відсутні захисні споруди цивільного захисту та пам’ятки архітектури.

Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства

Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області. Раніше процес приватизації було призупинено через те, що Миколаївщина входила до переліку територій, що належали до зони бойових дій або наближених до зони бойових дій.

Після розблокування процесу приватизації в регіональному відділенні Фонду державного майна повідомили, що протягом 2024 року планують виставити на аукціон чотири об'єкти державної власності:

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, розташований на розі вулиць Чкалова та 6-ї Слобідської та база відпочинку та науки у Коблево. Миколаївське експортно-ортопедичне підприємство, яке виробляє протези та важливі медичні вироби для Миколаївської області. Інститут рибфлоту на вулиці Фалєєвській, 25. Миколаївське морське агентство на Каботажному узвозі, 3.

На початку березня 2024 року єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» разом з базою відпочинку «Наука» в Коблевому біля Чорного моря продали на аукціоні за 10,8 мільйонів гривень.