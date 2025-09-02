Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Приватизація принесла Фонду держмайна ₴37,7 мільйона за останній тиждень

Приватизація принесла Фонду держмайна ₴37,7 мільйона за останній тиждень. Фото: delo.uaПриватизація принесла Фонду держмайна ₴37,7 мільйона за останній тиждень. Фото: delo.ua

Протягом минулого тижня команда Фонду державного майна України організувала п’ять онлайн-аукціонів із приватизації у системі «Prozorro.Продажі». Загальна сума переможних ставок склала 37,69 мільйона гривень.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці.

Зазначається, що за державні об’єкти змагалися 14 учасників, тож у середньому на кожен лот припадало майже троє охочих.

Найдорожчим став державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Інститут титану» в Запоріжжі. Його фінальна ціна склала 30,4 мільйона гривень. 

Значний інтерес інвестори виявили й до ЄМК ДП «Науково-технічний центр «Плазмотрон» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ». Вартість цього об'єкта зросла від стартових 131 тисяч гривень до 6,1 мільйона гривень.

У Фонді державного майна вже анонсували плани на цей тиждень: у системі «Prozorro.Продажі» відбудеться 21 онлайн-аукціон. Серед лотів — державний пакет акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» (99,67%), ЄМК ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», будівля гаражів площею 595,7 м² та інші об’єкти.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що уряд виставив на аукціон Одеський припортовий завод за ₴4,5 мільярда.

Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн

«Вранці там аврал. Як дітям ходити в школу?», — миколаївці просять відновити світлофори біля 52-ї гімназії у Лісках

Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

