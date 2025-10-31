«Це вільний залишок. Розподілимо у 2026 році», — у міськраді Миколаєва пояснили, коли армії виділять отримані від приватизації ₴60 млн

У міськраді Миколаєва пояснили, коли армія отримає ₴60 млн від продажу коммайна. Фото: «МикВісті»

За час продажу комунального майна бюджет Миколаєва отримав понад 60 мільйонів гривень. Вони є вільним залишком, перерозподіляти який будуть вже у 2026 році.

Мова про це йшла під час сесії Миколаївської міської ради 30 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова зазначила про зміни, якими передбачається доповнити перелік об'єктів малої приватизації комунальної власності. Мова йде про приміщення площею 139,4 квадратних метрів по проспекту Центральному 186,2.

— На сьогодні нами проведено аукціони по 52 обʼєктам. Укладено 38 договорів купівлі-продажу, вартість проведених аукціонів складає 72 мільйона 426 тисяч 775 гривень, отримано коштів 73 мільйона 241 тисяча 86 гривень, перерахована до міського бюджету 60 мільйонів 473 тисячі 128 гривень, — зазначила посадовиця.

Депутатка Тетяна Домбровська уточнила, чи були вже передані і кому з військових підрозділів кошти, адже першочергово дана ініціатива з продажу коммайна передбачала передачу грошей на армію. Однак на це посадовиця відповіла, що управління тільки заробляє кошти і направляє їх у міський бюджет.

Директорка департаменту фінансів Віра Святелик пояснила, що наразі ці кошти надходять як вільний залишок, який будуть розподіляти вже з наступного року.

— Кошти надходять до бюджету громади. Вони залишаться станом на 1 січня 2026 року як вільний залишок і буде розподілений за бажанням депутатів міської ради. Треба визначитись, яким чином, хто буде головний розпорядник бюджетних коштів, і ми будемо розуміти, куди ми направляємо ці кошти при розподілі вільного залишку в наступному році, — сказала вона.

Зокрема в ході обговорення міський голова Олександр Сєнкевич поцікавився у Тетяни Дмитрової, наскільки в середньому зростає ціна об'єкта, який реалізує на аукціоні місто.

— В середньому від 3 до 5 разів, — сказала Тетяна Дмитрова. — Це гарні цифри. Є якийсь там рекорд у нас?, — поцікавився мер. — Є рекорд. Це проспект Центральний, 22. Це 3 тисячі доларів за квадратний метр, — відповіла вона. — Клас. — Це рівень цін, за якими продаються об'єкти на Хрещатику. Ми спілкувалися з площадками, вони в шоці, що така ціна в нас є. Це приміщення, яке перебуває на розділу з проспекту Центрального і 8 березня, — зазначила посадовиця.

Приватизація у Миколаєві

В травні 2025 року міськрада затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Цей перелік був ухвалений з другої спроби. За проєктом рішення, кошти від продажу планують спрямувати на посилення обороноздатності Миколаєва та області.

До вже затвердженого списку увійшли:

46 об’єктів комунального майна, які не використовуються;

65 об’єктів, де є орендарі (їх продаватимуть зі збереженням чинних договорів оренди);

2 об’єкти з невід’ємними поліпшеннями, за які орендарям мають компенсувати витрати;

1 об’єкт незавершеного будівництва зі стартовою ціною 2 мільйона гривень.

10 липня місто виставило на аукціон 8 об'єктів комунальної власності — загальна стартова ціна майже 4,8 мільйона гривень. Пізніше міськрада погодила продаж ще 15 комунальних приміщень, що підлягають приватизації. Загальна стартова вартість лотів — близько 8 мільйонів гривень.

У серпні до бюджету Миколаєва надійшло вже 62 мільйони гривень від продажу комунального майна.

Мораторій на приватизацію комунального майна

У 2016 році мер Миколаєва ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.

Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

Також у 2021 році на сайті Миколаївської міськради з’явився проект рішення про приватизацю через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.

Водночас у січні 2024 року міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна, щоб наповнити бюджет. У травні 2024 року мер Миколаєва розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.

Крім того, у січні 2025 року управління комунального майна міської ради оголосило аукціон на оренду частини приміщень Будинку вчителя. Стартова ціна склала 400 гривень. Станом на 30 січня 2025 року аукціон не відбувся через те відсутність учасників.