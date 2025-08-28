Бюджет Миколаєва отримав вже ₴62 млн від продажу комунального майна

Приміщення, які виставили на аукціон. Фото з сайту zakupivli.pro

До бюджету Миколаєва надійшло вже 62 мільйони гривень від продажу комунального майна.

Про це повідомила заступниця начальника управління комунального майна міської ради Тетяна Дмитрова під час онлайн-засідання сесії 28 серпня, пишуть «МикВісті».

— Уже проведено 31 аукціон. По аукціону ми маємо отримати 81,4 мільйона гривень. В порівнянні зі стартовою вартістю цих об’єктів — 15,2 мільйона гривень — вартість майна збільшилась в 5 разів. Що стосується отриманих коштів, то на сьогодні надійшло уже 62 мільйони гривень, в тому числі ПДВ. До бюджету перераховано в липні 19,5 мільйона, в серпні — 49,5 мільйона гривень. Процес іде. Зараз оголошено ще 4 аукціона. На підході — два. Активно йде процес приватизації об’єктів, — розповіла Тетяна Дмитрова.

На уточнююче питання мера Олександра Сєнкевича щодо того, хто перемагає в аукціонах, заступниця начальника управління відповіла: «На сьогодні тільки 5 орендарів виграли аукціон».

— Це найкращий показник, що ніякі договорняки у нас не проходять. Ми будемо і надалі робити це прозоро, публічно і з максимальною вигодою для міста. Це гроші бюджету розвитку. Мабуть в наступному році ми будемо планувати ці гроші для оборону. Поки ми цих грошей не торкалися, — сказав Олександр Сєнкевич.

Як відомо, перші аукціони з продажу комунального майна були заплановані на 15 липня — на торги виставлено вісім об'єктів. Незабаром до цього переліку можуть додатися ще один-два лоти, якщо вдасться оперативно оформити всі необхідні документи, додає Тетяна Дмитрова.

Нагадаємо, що в травні міськрада затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Цей перелік був ухвалений з другої спроби. За проєктом рішення, кошти від продажу планують спрямувати на посилення обороноздатності Миколаєва та області.

