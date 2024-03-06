Поліція нагородила жителів Лепетихи, що шукали зниклу дівчинку. Фото: Нацполіція

У середу 6 березня начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Сергій Махно нагородив трьох мешканців села Лепетиха Березнегуватської громади, які допомогли відшукати зниклу 8-річну дівчинку.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Сергій Махно подякував та вручив грамоти Василю Яковчуку, Андрію Біловолу та Ларисі Шатківській, які брали активну участь у пошуках маленької односельчанки.

Також очільник поліції області відзначив і співробітників місцевого відділку поліції.

— Ситуація з пошуком дівчинки і її викрадача показала наскільки гарний результат може бути, коли поліція та громадяни працюють пліч-о-пліч. Я вдячний кожному, хто брав участь у пошуковій операції, за активну громадянську позицію, за небайдужість, та професійне виконання службових обов’язків, — зазначив Сергій Махно.

Поліція нагородила жителів Лепетихи, що шукали зниклу дівчинку. Фото: Нацполіція Поліція нагородила жителів Лепетихи, що шукали зниклу дівчинку. Фото: Нацполіція Поліція нагородила жителів Лепетихи, що шукали зниклу дівчинку. Фото: Нацполіція

Також грамотами керівник поліції відзначив співробітників відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління за реагування та затримання місцевого мешканця, який кинув гранату у своїх знайомих та зник з місця події.

Нагадаємо, дитина зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові. Цього ж дня чоловіка затримали, відшукавши його схованку під землею. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.

Центральний районний суд взяв під варту чоловіка. У судовому засіданні підозрюваний визнав свою провину в повному обсязі, повідомив, що не може пояснити мотиви своїх дій, оскільки перебував в стані алкогольного сп’яніння.