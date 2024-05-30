Суд над підозрюваним Євгенієм Петруком. Архівне фото НикВести Поліцейського Євгенія Петрука, якого підозрюють у видачі підроблених медичних довідок про непридатність до служби в армії, випустили під заставу.

Про це заявив керівник першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань у Миколаєві Сергій Козюра в ході брифінгу 29 травня, пишуть «НикВести»

Нагадаємо, що суд над поліцейським, який за хабар пропонував оформити «липові» медичні довідки про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, пройшов у серпні минулого року. Тоді чоловіка взяли під варту з можливістю виходу під заставу у розмірі 214 тисяч 720 гривень.

— Заставу він вніс, на нього покладено ряд обов'язків. Якщо він виконує їх – він може перебувати на волі. У разі порушення, заставу стягнуть і запобіжний захід змінять, — сказав Сергій Козюра.

Керівник відділу додав, що не володіє інформацію про те, чи поновили підозрюваного на посаді.

— На даний час мені це невідомо. Під час досудового розслідування було проведено службове розслідування, його відсторонили від займаної посади, якщо не помиляюсь, навіть був звільнений. Але це вже відноситься до компетенції кадрово підрозділу Національної поліції, — пояснив Сергій Козюра.

Зараз справа Євгенія Петрука перебуває на розгляді у суді. Сергій Козюра додав, що справу відносно працівників лікарні, які були причетні до правопорушення ДБР передало до поліції.

Керівник першого слідчого відділу ТУ ДБР у Миколаєві Сергій Козюра. Фото НикВести

Справа оформлення «липових» медичних довідок

16 серпня 2023 року ДБР повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.

За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів. Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували 1,5 тисячі доларів США.

Вже наступного дня, 17 серпня поліцейського Євгенія Петрука, який причетний до справи, взяли під варту з можливістю виходу під заставу у розмірі 214 тисяч 720 гривень. У суді підозрюваний визнав свою провину, однак відмовився давати пояснення.

В свою чергу, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 18 серпня повідомив, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран залишиться на посаді, допоки не буде вироку суду. Проте, вже 23 серпня директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктора Тарана відправили у неоплачувану відпустку до кінця терміну дії його трудового договору – 15 листопада 2023 року.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Також він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми.

Наприкінці 2023 року «НикВести» писали, що в ДБР не змогли сказати, чи оголосили підозру очільнику психлікарні, якого підозрюють в «організації» оформлення підробних медичних довідок.