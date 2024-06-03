Блокування кордону. Фото з відкритих джерел.

Зранку 4 червня польські фермери заблокують пункт пропуску «Рава-Руська — Хребенне» на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Пункт пропуску на кордоні з Польщею планують заблокувати з 10 години 4 червня до другої половини дня 6 червня.

«Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України», — додали в повідомленні.

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

«Просимо враховувати інформацію при плануванні маршруту», — додали в повідомлені.

Блокування кордону

15 серпня 2023 року Польща закрила кордон для українського зерна.

Раніше Польща планувала створити спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.

Також заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня 2023 року.

В листопаді польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Наразі польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміка збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті «Ягодин».

20 квітня поляки зняли блокаду з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».