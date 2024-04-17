Заступник начальника Регіонального відділення фонду держмайна по Одеській та Миколаївській областях Олег Сокол

З початку 2024 року управління Регіонального відділення Фонду державного майна України в Миколаївській області приватизувало сім об'єктів державної власності. Це забезпечило надходження 14,3 мільйонів гривень до держбюджету.

Про це у вівторок, 16 квітня, під час брифінгу розповів начальник управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Олег Сокол, пишуть «НикВести».

Станом на 1 квітня до переліків об'єктів малої приватизації включено 55 об'єктів у Миколаївської області.

Найбільшими приватизованими об'єктами стали:

адміністративна будівля та гараж у селі Братське, продані за 1,5 мільйона гривень аукціоні з трьохразовим зростанням ціни;

нежитлова будівля у Миколаєві, по вулиці Заводській,11 продана за 1,5 мільйона гривень;

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України за адресою Чкалова та 6-ї Слобідської, проданий за 10,8 мільйонів гривень.

Крім того, очікується надходження коштів від аукціону з продажу недобудови дитячої лікарні в Южноукраїнську, де ціна зросла у 10 разів та склала 4,2 мільйона гривень.

– Доречі у 2023 році ми забезпечили надходження 14,1 мільйона гривень. Тобто у нас є значне покращення щодо надходження коштів у бюджет. Більше об'єктів виставляється на продаж і мають попит, – повідомив Олег Сокол.

Наразі формується пакет документів з підготовки проекту інформаційного повідомлення з приватизації на електронному аукціоні ДП «Миколаївське морське агентство».

Також очікуються на продаж обʼєкти, що розташовані у селищі Березанка — колишній будівлі і споруди ветеринарних клінік та будівля колишнього суду в селищі Братське.

Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області. Раніше процес приватизації було призупинено через те, що Миколаївщина входила до переліку територій, що належали до зони бойових дій або наближених до зони бойових дій.

Після розблокування процесу приватизації в регіональному відділенні Фонду державного майна повідомили, що протягом 2024 року планують виставити на аукціон чотири об'єкти державної власності:

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, розташований на розі вулиць Чкалова та 6-ї Слобідської та база відпочинку та науки у Коблево. Миколаївське експортно-ортопедичне підприємство, яке виробляє протези та важливі медичні вироби для Миколаївської області. Інститут рибфлоту на вулиці Фалєєвській, 25. Миколаївське морське агентство на Каботажному узвозі, 3.

На початку березня 2024 року єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» разом з базою відпочинку «Наука» в Коблевому біля Чорного моря продали на аукціоні за 10,8 мільйонів гривень.

Також в травні відбудеться аукціон про приватизації Миколаївського протезно-ортопедичного підприємства. Стартова ціна 11,3 мільйона гривень.