Первомайськ. Фото з відкритих джерел

Депутати Первомайської міської ради зберуться на позачергову сесію, щоб проголосувати за перейменування міста.

Відповідний проєк рішення розміщено на сайті Первомайської міськради.

Депутати голосуватимуть за направлення пропозиції до Верховної Ради України про перейменування міста на Богославськ.

Скриншот проєкту рішення

Варто зауважити, що 30 грудня 2023 року депутати Первомайська вже розглядали питання перейменування міста. Тоді вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ.

20 лютого підкомітет з питання перейменування населених пунктів не підтримав перейменування Первомайська у Ольвіополь. Також не підтримали варіант залишити стару назву.

22 лютого на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не змогли дійти спільного рішення. Після довгих дискусій члени комітету вирішили відкласти ухвалення рішення щодо перейменування Первомайська. Після цього 10 квітня Комітет все ж проголосував за перейменування міста в Ольвіополь.

Однак це обурило ряд мешканців міста, адже Ольвіополь не схвалює Інститут Національної пам'яті. В історії міста поява назви Ольвіополь у 1781 році пов’язана з впровадженням завойовницької та колонізаційної політики Російської імперії

В той же час в липні 2023 року в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропонували обрати назву з п’яти варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ. Саме за варіант назви Ольвіополь проголосувала більшість мешканців міста.

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст. Серед них і Первомайськ.