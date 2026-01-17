Віцемер Коренєв пояснив, як став власником останнього iPhone: обміняв старий на новий з доплатою

Заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв прокоментував інформацію про новий iPhone 17 Pro Max, з яким його помітили на публічному заході. Посадовець заявив, що не купував смартфон за повну вартість, а скористався програмою обміну старого пристрою на новий із доплатою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вже почав отримувати дзвінки від друзів із питанням, як можна купити телефон дешевше. Тож нагадаю просту річ: для багатьох із нас телефон — це щоденний робочий інструмент, а не просто ґаджет. При цьому не обов’язково купувати новий пристрій за повну вартість. Є сервіси обміну старого телефону на новий (trade-in), які працюють майже в кожній мережі з продажу техніки», — пояснив Сергій Коренєв.

Раніше повідомлялося, що заступника міського голови помітили з новою моделлю iPhone 17 Pro Max під час відкриття оновленого гінекологічного відділення у міській лікарні №1 у четвер, 15 січня. Відповідні фото були опубліковані на Facebook-сторінці Агенції розвитку Миколаєва.

За даними інтернет-магазинів, залежно від обсягу пам’яті, вартість iPhone 17 Pro Max в Україні стартує від 63 999 гривень і може сягати 83 999 гривень.

Водночас, згідно з деклараційними даними, посадовий оклад Сергія Коренєва у 2025 році становив 21 895 гривень на місяць. За рік йому нарахували 234 тисячі гривень надбавок, а загальна сума доходу склала 637 тисяч гривень. Це найменша зарплата серед усіх заступників міського голови Миколаєва.

Середньомісячна заробітна плата Сергія Коренєва у 2025 році була 58 тисяч гривень, інфографіка МикВісті

Нагадаємо, що Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плат вчителям, яке ініціювала держава.

Крім того, наприкінці 2025 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що проблема низьких зарплат у міській раді є гострою. Різниця між оплатою праці посадовців місцевого самоврядування та державних службовців сягає 50–100%, сказав він. Тому, пояснив мер, підвищити зарплати посадовцям можуть лише за умови фінансової допомоги з державного бюджету.

Щодо нового бюджету на 2026 рік, то за словами мера Олександра Сєнкевича, він фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік складають — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень.

Щоб закрити потреби міста на сесії 30 грудня депутати звернулися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету.

Також депутати звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. У документі йдеться про критично низький рівень оплати праці у сфері культури.

За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.