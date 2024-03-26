Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Жителі деокупованих територій Миколаївщини, Херсонщини та Харківщини вважають, що найбільші проблеми їх громад — міни та велика кількість безпритульних тварин.

Про це заявив аналітик Школи політичної аналітики НаУКМА Олег Сабура під час презентації результатів фокус-групових дискусій в деокупованих громадах, пишуть «НикВести».

— Однією з ключових безпекових проблем, які можна було б вирішити, є розмінування. Вона є у всіх деокупованих громадах. Часто казали, що досі діти не можуть піти гратися на дитячий майданчик поблизу будинку, бо там небезпечно, — розповів Олег Сабура.

Водночас, за даними опитування, також існує проблема з безпритульними тваринами. Люди говорили, що тварин треба хоча б вакцинувати, адже фіксувалися випадки сказу.

Серед інших потреб мешканці звільнених територій називали відновлення критичної та транспортної інфраструктури, забезпечення укриттів та інтернету в школах, додав Олег Сабура. Також люди потребують психологічної підтримки.

Для місцевих також важливо чітко визначитися, кого слід вважати колаборантом, повідомив аналітик. Адже за час окупації деякі мешканці були змушені працювати на окупаційну «владу». Однак деякі мешканці здавали позиції українських військ та доносили на місцевих, а інші — працювали у комунальних службах та забезпечували життєдіяльність населення.

За час проєкту дослідники провели 15 фокус-груп у трьох областях країни: Харківській (6), Херсонській (7), Миколаївській (2). Опитування відбувалося в тих громадах, де безпекова ситуація станом на жовтень 2023 року була більш сприятливою.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.