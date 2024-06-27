Прогноз на зиму від Укренерго: ситуація буде складною / Фото з відкритих джерел

В «Укренерго» заявили, що ситуація із електроенергією взимку буде складною.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтервʼю Hromadske

— Зима буде непростою. Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких — обстріли. Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність, — зазначив він.

За його словами, наразі розглядають кілька сценаріїв, проте готуються до найгіршого.

— Песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні обʼєкти енергетики. У такому випадку взимку буде дещо менше доступної генерації, ніж передбачено нашим базовим планом. Натомість оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше обʼєктів енергетики, ніж ми очікуємо за базовим планом. Тоді відключення будуть трохи менші, — пояснив Володимир Кудрицький.

Він також наголосив, що треба бути готовими до відключень світла наступної зими.

— Необхідно бути готовими до складних сценаріїв взимку. Це краще, ніж зараз пообіцяти людям, що все буде добре і зима пройде без відключень, а потім доведеться їх вводити, — підсумував він.

Нагадаємо, енергетична компанія DTEK пояснила, якщо Росія продовжить атакувати українські електростанції, то в найгіршому випадку, коли настане зима українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в коментарі «НикВести» розказав, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.