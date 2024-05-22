Фортифікаційні споруди. Ілюстраційне фото

Верховна рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань використання коштів, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, а також виготовлення та закупівлю безпілотників.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення підтримали 277 нардепів.

Тимчасову комісію очолив народний депутат Микола Задорожний. До складу комісії увійшли ще 13 нардепів. ТСК працюватиме рік, не пізніше ніж через півроку має бути звіт перед парламентом.

ТСК має вивчити обставини та підготовку питань щодо:

потреб сектора безпеки та оборони у безпілотниках та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю БПЛА;

аналіз практики розподілу, передачі, постачання та постановки на баланс безпілотників військовим частинам та підрозділам ЗСУ;

влаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та використання коштів, виділених на їх облаштування.

Нагадаємо, що Миколаївська область стала лідером за кількістю облаштованих фортифікаційних споруд.

Також нагадаємо, що у квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.

За словами, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.

Крім того, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив «Новинам Приазов’я», що фортифікації створюють не лише на Миколаївщині, а і в інших регіонах півдня на випадок непередбачуваних обставин: «Так, звісно, може викликати занепокоєння фортифікація десь в районі, наприклад, між Миколаєвом і Одесою, в полях. І, звісно, може виникати питання, що відбувається? Ми що, вже чекаємо ворога на Одеській трасі? Насправді відбувається те, що планово і мало відбуватися».