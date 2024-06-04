РФ вивезла 43 дитини з Бердянська до Чувашії під виглядом «оздоровлення» / Ілюстративне фото

Росіяни вивезли до Чувашії РФ 43 дитини з Бердянська під виглядом «оздоровлення», загалом планується відправити 300 дітей.

Про це повідомили в Бердянській міська військова адміністрація.

«Протягом чи не всього періоду окупації фейкова влада регулярно вивозить маленьких бердянців та мешканців інших тимчасово окупованих територій до РФ. Це робиться під різними приводами, такими як «екскурсії» або «оздоровлення» Цього разу «оздоровити» юних мешканців курортного міста вирішили у так званому «шефському» регіоні — Чувашії. Загалом на «відпочинок» планують відправити 300 дітей. Наразі 43 з них вже доставили у регіон», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, маніпуляція дітьми — одна з найгірших форм терору, який чинять рашисти в окупації. Вони використовують молоде покоління у своїй пропаганді, приділяючи увагу знищенню української ідентичності.

«Таким чином окупанти підтверджують, що колись квітуча курортна та оздоровча структура узбережжя Азовського моря більше не здатна задовольнити потреби людей. Дії окупантів знищили те, що було гордістю нашого регіону — чисті пляжі, оздоровчі табори та санаторії, де наші діти могли набиратися сил та здоровʼя», — додали в МВА.

Також повідомляється, що на базі колись потужного оздоровчого центру «Червона гвоздика» рашисти створили так званий філіал «Артеку», який по своїй суті є черговим пропагандистським осередком.

«Вивезення дітей у РФ під виглядом оздоровлення є не лише спробою заохотити їх до любові до «русского міру», а й тривожним сигналом про стан наших курортних зон», — наголосили в МВА.

Нагадаємо, у співпраці з німецькими колегами українським правоохоронним органам вдалося знайти 161 українську дитину, яка була викрадена Росією і перебувала на території ФРН.

Раніше віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.