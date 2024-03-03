Міноборони РФ у неділю, 3 березня, заявило ніби про атаку 38 українських дронів в Криму.

Відомство стверджує, що всі безпілотники вдалося збити.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 38 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — заявили в РФ.

Російські та українські Telegram-канали писали про потужні вибухи в Феодосії, що на сході Кримського півострова.

«Крымский ветер» повідомляв, що вибухи лунали в районі нафтобази. SHOT писав, що в будинках місцевих жителів здригнулися шибки, а у дворах спрацювали сигналізації біля машин.

Окупаційна влада вночі тимчасово перекрила рух автотранспорту Кримським мостом, а також тимчасово обмежила рух трасою «Таврида» в керченському напрямку.

Українська влада та військові поки не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ. Раніше в РФ також заявили, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети «Точка-У».

9 січня росіяни повідомили про атаку дронів. Безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «‎Ореленерго»‎. Раніше повідомлялося, що вночі 16 січня у російському місті Воронеж пролунала серія потужних вибухів. Місцева влада заявила про атаку дронів на місто.