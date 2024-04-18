Розмінування Миколаївщини, фото: ДСНС

Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже 211 тисяч гектарів території Миколаївської області. Це житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та землі сільгосппризначення.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

— Після деокупації основної частини території Миколаївської області було визначено орієнтовно 700 тисяч гектарів землі, які ймовірно забруднені вибухонебезпечними предметами. З них, ми розуміємо, що частина ще знаходиться під окупацією, а частина у стані активних бойових дій — це Очаківська та Куцурубська територіальні громади. Що стосується інших територій, то 211 тисяч гектарів обстежено та розміновано, – сказав Георгій Решетілов.

Водночас він додав, що наразі важко сказати скільки часу знадобиться на розмінування області.

— Не можна сказати більш-менш наближені цифри. Це залежить від кількості підрозділів, які залучаються: сил, засобів, кількості машин для розмінування. На цьому тижні у нас звертається підрозділ піротехнічних ЗС України і перекидаються на інші напрямки, в інші області. Ще ж у нас частина території в окупації. Ми тільки здогадується, яку шкоду від ВНП ми побачимо там після того, як звільнимо Кінбурнську косу і ще три населених пункти, які на території Миколаївської області є окупованими, – сказав Георгій Решетілов.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.