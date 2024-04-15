Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

На Миколаївщині розробили проєкт стратегії адаптації до змін клімату. Документ мають затвердити на сесії облради.

Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у червны 2021 року наглядова рада Проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього природного середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів» обрала Миколаївську область як пілотну для розробки стратегії адаптації області до зміни клімату.

Робоча група вже розробила проєкт документу, тепер його мають доопрацювати експерти APENA 3. Після чого його внесуть на затвердження депутатів Миколаївської обласної ради.

Документ ще не оприлюднили. У військовій адміністрації додали, що проєкт Стратегії адаптації до зміни клімату складатиметься з 5 розділів, де розписано цілі, аналіз змін клімату, оцінки вразливості, заходи та витрати на адаптацію.

На Миколаївщині розробили Стратегію адаптації до змін клімату

Зміна клімату на Миколаївщині

Раніше ми писали, що експерти проєкту Європейського союзу APENA 3 працюють над кліматичними стратегіями трьох пілотних областей України: Миколаївської, Івано-Франківської та Львівської.

Варто зазначити, що ще у травні 2023 року експерти проєкту презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області.

Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами.

Нагадаємо, що Миколаївську, Львівську та Івано-Франківську області обрали у якості пілотних областей ще до повномасштабного російського вторгнення. Їм надають міжнародну технічну допомога з підготовки обласних стратегій з адаптації до зміни клімату. Зокрема, у серпні 2021 року при Миколаївській облдержадміністрації створили робочу групу з розробки стратегії адаптації області до зміни клімату в рамках проєкту APENA 3.

У Лютому 2024 року у Міндовкіллі підрахували, що заходи з адаптації до зміни клімату на Миколаївщині можуть коштувати понад 150 мільйонів євро.

Цього року жителі Миколаївщини спостерігають аномально спекотну весну. Температурні рекорди у Миколаєві протягом трьох днів, з 8 по 10 квітня, фіксують спеціалісти Миколаївського обласного центру з гідрометеорології.

Раніше у статті «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни» зазначалося, що вже зараз на півдні місяцями може не бути дощів, або зненацька налетіти сильні буревії. Тому дуже важливим є питання «зеленого відновлення» з обов'язковим урахуванням прогнозних тенденцій зміни клімату та оцінок ризиків. Необхідно більше уваги приділяти питанням адаптації до зміни клімату та обирати найбільш підходящі сорти дерев та чагарників.

Також нагадаємо, що наприкінці 2023 року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич увійшов до Ради мерів та лідерів Глобальної угоди мерів (GCoM), щоб боротися з кліматичними змінами.