Розсипане зерно. Фото: «Укрзалізниця»

Зерно, яке польські мітингувальники розсипали на станції «Медика» з двох українських вантажних вагонів, прямувало до Німеччини транзитом через Польщу.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Там наголосили, що компанія чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща та лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни. Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.

Наразі на зазначеній станції перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією. Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано Польські залізниці та посольство України в Польщі.

«Укрзалізниця» обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії. Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів», — додали в компанії.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.