Екскерівниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні, депутатка Світлана Федорова вважає, що на сьогодні жодна обласна лікарня в регіоні не може виконувати роль надкластерного закладу через відсутність ключових медичних напрямків.

Таку думку вона озвучила у четвер, 29 лютого, під час засідання робочої групи з вивчення питання фінансового забезпечення КНП сфери охорони здоров'я Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

Для створення надкластерних і кластерних закладів охорони здоров'я необхідно створити широкий спектр послуг, включаючи: реабілітацію, анестезіологію, неврологію, реанімацію, ортопедію, травматологію, терапію, хірургію, нейрохірургію, акушерство, гінекологію, кардіологію, кардіохірургію, комбустіологію, інфекційні койки та інші.

На думку Світлани Федорової, реалізація надкластерної лікарні була б можлива на базі міських медзакладів №3 (лікарня у Дубках) та лікарні №5.

— Нам в області необхідно створювати надкластерні, кластерні заклади охорони здоров'я. Які ми маємо мінімальні умови для створення надкластерного закладу? Ну, по-перше, неврологія. Наша обласна лікарня не лікує інсульти. Лікарня не лікує політравми. Далі хірургія — обласна лікарня не має лікування нейрохірургії. Комбустіологія — опіки, ми не маємо комбустіологічного відділення. До речі, інфекційні койки — це також умова створення надкластерного закладу. Для розуміння я кажу на сьогодні жодна обласна лікарня не може бути надкласнерним закладом. І навіть якщо ми дуже швидко зараз почнемо це робити, а починати треба, — сказала Світлана Федорова.

Нагадаємо, що Миколаївський обласний будинок дитини можуть приєднати до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні в рамках формування спроможної мережі медзакладів. Така необхідність пояснюється фінансовим станом та збереженням потужностей для надання якісної медичної допомоги.

Також на базі Миколаївської обласної клінічної лікарні планують створити надкластерний заклад охорони здоров'я. До нього увійдуть Миколаївська обласна стоматологічна лікарня, офтальмологічна лікарня, шкірно-венерологічний диспансер та лікарня відновного лікування.

Медична реформа: що відомо?

Нагадаємо, що у 2022 році Верховна рада ухвалила законопроект, що впроваджує наступний етап медичної реформи – формування спроможної мережі лікарень, яка будуватиметься за принципом госпітальних округів. Кожна область стане окремим госпітальним округом, який у свою чергу поділятиметься на кластери. В рамках одного госпітального округу лікарні будуть розділені на надкластерні, кластерні та загальні.

В рамках реформи передбачено, що найпростіші захворювання лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях. У разі більш складних проблем зі здоровʼям — пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.

До реформи долучені області, де не ведуться активні бойові дії. Наразі спроможна мережа не впроваджується у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території АР Крим. Однак протягом 6 місяців після припинення воєнного стану ці регіони мають подати пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я.