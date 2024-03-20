Впродовж 2023 року сапери розмінували 140 тисяч гектарів Миколаївської області. Це на 55 тисяч гектарів більше від запланованих показників.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі «Еспресо ТВ».
Наразі потрібно розмінувати ще 140 тисяч гектарів Миколаївської області — зробити це планують цьогоріч, каже Віталій Кім. Водночас, додав він, зараз регіон очікує отримати машини для розмінування.
— Що стосується планів з розмінування, то на минулий рік це було 85 тисяч гектар — ми його перевиконали. На зараз розміновано понад 140 тисяч гектарів. Ми йшли так, щоб охопити якомога більшу площу сільгоспземель і фермери могли розпочати свої посівні. Зараз ситуація краще, багато засіяно і ми нарощуємо темпи. Але при цьому нам треба розмінувати ще 140 тисяч гектарів. Будемо намагатися цього року встигнути, але, можливо, доведеться ще й наступного займатися цим питанням, — сказав Віталій Кім.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
Впродовж 2023 року сапери розмінували 140 тисяч гектарів Миколаївської області. Це на 55 тисяч гектарів більше від запланованих показників.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі «Еспресо ТВ».
Наразі потрібно розмінувати ще 140 тисяч гектарів Миколаївської області — зробити це планують цьогоріч, каже Віталій Кім. Водночас, додав він, зараз регіон очікує отримати машини для розмінування.
— Що стосується планів з розмінування, то на минулий рік це було 85 тисяч гектар — ми його перевиконали. На зараз розміновано понад 140 тисяч гектарів. Ми йшли так, щоб охопити якомога більшу площу сільгоспземель і фермери могли розпочати свої посівні. Зараз ситуація краще, багато засіяно і ми нарощуємо темпи. Але при цьому нам треба розмінувати ще 140 тисяч гектарів. Будемо намагатися цього року встигнути, але, можливо, доведеться ще й наступного займатися цим питанням, — сказав Віталій Кім.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.