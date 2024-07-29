Христина Соловій / Фото із соцмережі Х

На українську співачку Христину Соловій склали адмінпротокол за вживання нецензурної лексики під час виступу на фестивалі в Чорноморську Одеської області. Співачці загрожує штраф або громадські роботи.

Про це hromadske повідомили організатори фестивалю та поліція Одещини.

Раніше соцмережами поширився уривок з виступу Христини Соловій, де вона розмовляє з публікою. Артистка розкритикувала стару назву міста Чорноморськ — Іллічівськ.

«А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна х*йня», — сказала співачка.

Ці слова артистки спричинили хвилю обговорень — частина користувачів соцмереж дякували за звернення уваги на важливість декомунізації, а інші розкритикували її за матюки. З відео видно, що серед глядачів були діти.

Культурний менеджер фестивалю «виделкаfest» Сергій Гнезділов розповів, що після цього виступу кілька місцевих жителів написали заяву до поліції за порушення громадського порядку, за використання обсценної лексики в публічних місцях.

У поліції виданню уточнили, що на Христину Соловій склали протокол за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство. Співачці загрожує або штраф, або громадські роботи, чи виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту — дивлячись, що обере суд.

Зазначається, що судити Христину Соловій буде Іллічівський міський суд, який зберіг стару назву, розповів Сергій Гнезділов.

Правоохоронці пояснили, що склали протокол, бо цей інцидент набув значного розголосу і не всі відвідувачі заходу однозначно сприйняли лайку співачки. Дехто з місцевих жителів вимагав вибачень — і організатори перепросили їх, розповіли в поліції.

За словами Гнезділова, поліціянти спершу хотіли скласти адмінпротокол на організаторів фестивалю. Однак у «виделкаfest» пояснили, що за всі висловлювання зі сцени несуть відповідальність безпосередньо артисти. І тому поліція запросила до райвідділку Христину Соловій.

«Пролунав, на жаль, мат зі сцени, без дисклеймера. Позиція нашого фестивалю полягає в тому, що ми не проти обсценної лексики, але потрібно перед виступом про це говорити, попереджати відвідувачів: шановні, я сьогодні буду матюкатись. Якщо є діти, і ви не хочете, щоб вони чули мат, то, будь ласка, виведіть їх», — розповів Сергій Гнезділов.

Він повідомив, що до виконавчої директорки фестивалю також підходили депутати міської ради Чорноморська і погрожували зупинити фестиваль, вимагаючи пояснень, чому захід «ображає жителів Іллічівська».

«Ми пояснили, що місто має іншу назву давним-давно і ми не знаємо, хто такі жителі Іллічівська, «виделкаfest» справді вважає, що Іллічівськ — це дуже х*йова назва для міста. І ми всіляко підтримуємо декомунізаційні процеси. Я не вважаю, що трапилось щось надзвичайно жахливе чи страшне, тому що обсценна лексика «легалізована» в нашому суспільстві дуже давно. З того моменту, коли на всіх білбордах писали «русский воєнный корабль, иди нах*й», — сказав Сергій Гнезділов.

Кристина Соловій відреагувала на критику і обурення українців:

«Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці», — написала співчка.

Нагадаємо, представники української делегації на пісенному конкурсі «Євробачення-2024» отримали штраф за те, що одягли футболки з написом «Free Azovstal Defenders», що містив заклик звільнити захисників Азовсталі з російського полону.