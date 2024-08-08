Український суд, фото взято з Армія інфо

Суддя з Херсонщини, яку підозрюють у співпраці з росіянами, отримала з українського бюджету майже 1,4 мільйона гривень зарплати до того, як її звільнили.

На суддю поскаржилась Харківська обласна прокуратура, яка підозрює її у співпраці з окупантами, повідомляє «Слідство.Інфо».

За даними видання, правоохоронці вважають її зрадницею, яка судить українців в окупації та прославляє російську агресію на публічних заходах на захоплених росіянами територіях.

Після окупації жінка залишилась у місті та погодилась працювати у «російському» суді під назвою «Генический районный суд Херсонской области».

Журналісти дізналися з відповіді на запит Державної судової адміністрації, що Наталія Шарко перестала отримувати зарплатню у квітні 2023 року, бо вона не з’являлась на роботі. До цього моменту і від 24 лютого 2022 року вона отримала з державного бюджету 1,383 мільйона гривень.

Слід зазначити, що юридично суддю ще не визнали винною у державній зраді, але Вища рада правосуддя може незалежно від цього оцінити чи у діях судді є ознаки дисциплінарного порушення.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва відправив до СІЗО жінку, яку підозрюють в організації «референдуму» у Херсонській області.