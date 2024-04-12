Товарообіг України сягнув $26 млрд доларів у першому кварталі цього року

Упродовж січня-березня 2024 року товарообіг України становив 26 мільярдів доларів. Зокрема, імпортували товарів на суму 16 мільярдів доларів, а експортували — на 10 мільярдів.

Як повідомили у Державній митній службі, оподаткований імпорт склав 13,8 мільярдів доларів, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю — 3 мільярда доларів, Польщі — 1,6 мільярда доларів і Німеччини — 1,3 мільярда доларів.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі — на 992 мільйона доларів, Іспанії — на 813 мільйонів доларів та Китаю — на 789 мільйона доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — 5,3 мільярда доларів (примитному оформленні до бюджету сплачено 38,9 мільярда гривень або 30% усіх митних платежів);

продукція хімічної промисловості — 3 мільярда доларів (сплачено 21,3 мільярда гривень або 16% платежів);

паливно-енергетичні — 2 мільярда доларів (сплачено 31,8 мільярда гривень або 25% надходжень платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — 6,5 мільярда доларів;

метали та вироби з них — 1,1 мільярда доларів;

мінеральні продукти — 924 мільйона доларів.

За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, у Миколаївській області в січні 2024 року рівень експорту зріс на 76,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Миколаївська область у січні експортувала товарів і послуг на 101 мільйон 396 тисяч 400 доларів. Це 3% від загальноукраїнського обсягу. Регіон у січні імпортував на 38,1 мільйона доларів. Таким чином позитивне сальдо становило понад 63 мільйони.

Також за 11 місяців 2023 року Миколаївщина експортувала товарів на 941,1 мільйон доларів. Це на 37,2% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.