Упродовж січня-березня 2024 року товарообіг України становив 26 мільярдів доларів. Зокрема, імпортували товарів на суму 16 мільярдів доларів, а експортували — на 10 мільярдів.
Як повідомили у Державній митній службі, оподаткований імпорт склав 13,8 мільярдів доларів, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю — 3 мільярда доларів, Польщі — 1,6 мільярда доларів і Німеччини — 1,3 мільярда доларів.
Водночас експортували з України найбільше до Польщі — на 992 мільйона доларів, Іспанії — на 813 мільйонів доларів та Китаю — на 789 мільйона доларів.
У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 мільйона гривень.
Нагадаємо, у Миколаївській області в січні 2024 року рівень експорту зріс на 76,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Миколаївська область у січні експортувала товарів і послуг на 101 мільйон 396 тисяч 400 доларів. Це 3% від загальноукраїнського обсягу. Регіон у січні імпортував на 38,1 мільйона доларів. Таким чином позитивне сальдо становило понад 63 мільйони.
Також за 11 місяців 2023 року Миколаївщина експортувала товарів на 941,1 мільйон доларів. Це на 37,2% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.
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Упродовж січня-березня 2024 року товарообіг України становив 26 мільярдів доларів. Зокрема, імпортували товарів на суму 16 мільярдів доларів, а експортували — на 10 мільярдів.
Як повідомили у Державній митній службі, оподаткований імпорт склав 13,8 мільярдів доларів, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю — 3 мільярда доларів, Польщі — 1,6 мільярда доларів і Німеччини — 1,3 мільярда доларів.
Водночас експортували з України найбільше до Польщі — на 992 мільйона доларів, Іспанії — на 813 мільйонів доларів та Китаю — на 789 мільйона доларів.
У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 мільйона гривень.
Нагадаємо, у Миколаївській області в січні 2024 року рівень експорту зріс на 76,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Миколаївська область у січні експортувала товарів і послуг на 101 мільйон 396 тисяч 400 доларів. Це 3% від загальноукраїнського обсягу. Регіон у січні імпортував на 38,1 мільйона доларів. Таким чином позитивне сальдо становило понад 63 мільйони.
Також за 11 місяців 2023 року Миколаївщина експортувала товарів на 941,1 мільйон доларів. Це на 37,2% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.