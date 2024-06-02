Фото: пресслужба Міністерства інфраструктури України

Українським морським коридором із портів Великої Одеси експортували вже 50 мільйонів тонн продукції.

Портовикам вдалося обробити 1737 суден, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

там додали, що це вдалося зробити завдяки спільним зусиллям уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та працівників портової галузі.

В Адміністрації морських портів (АМПУ) повідомили, що Чорноморські порти вийшли на рекордний обсяг переробки вантажів.

«Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, Українські Чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів незважаючи на постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден!», – йдеться в повідомленні.

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.