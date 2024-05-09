Чорноморський університет ім. Петра Могили, березнь 2023 року

У 2024 році до щорічного рейтингу увійшло чотири миколаївських заклади вищої освіти. Результати рейтингу ґрунтуються на показниках даних наукометричної бази Scopus.

Про це повідомили на сторінці Освіта.ua.

За їхніми даними, 66 місце займає — Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, 72 займає — Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 81 місце займає — Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського та 87 місце займає — Миколаївський національний аграрний університет.

Згідно з результатами рейтингу 2024 року найвищий індекс Гірша серед українських закладів вищої освіти має Київський національний університет ім. Шевченка.

Друге місце рейтингу зайняв Харківський національний університет імені Каразіна.

На третій позиції – Львівський національний університет імені Франка.

Обʼєднання вишів Миколаєва

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.

В МОН кажуть — на студентів трансформація не вплине

Студенти продовжать навчатися за обраними спеціальностями без зміни умов. Проте нових вступників реорганізація все ж торкнеться, як саме, наразі не пояснюється.

Крім того, заклади, які приєднуються до більших ЗВО, зберігають певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути або факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, «не розчиняючись» у виші, до якого приєднуються.

У 2023 році ми писали матеріал: «Вкрадене» студентство: Як війна вплинула на життя миколаївських вишів».