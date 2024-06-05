Юрій Богомятков на засіданні суду в листопаді 2019 року, архівне фото «НикВести»

Справа про вбивство на вулиці Архітектора Старова в Миколаєві, в якій фігурує рецидивіст Юрій Богомятков, перебуває на розгляді в суді.

Про це у середу, 5 червня, відповідаючи на питання кореспондента «НикВести», розповів керівник Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко.

Як відомо, інцидент стався ввечері 3 травня. Внаслідок конфлікту підозрюваний, яким виявився брат миколаївського ексдепутата від «ОПЗЖ» Андрій Невінчанний, наніс ножові поранення двом мешканцям, один з яких загинув на місці події.

Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився Юрій Богомятков. Після поранення він знаходився у реанімаційному відділенні однієї з лікарень міста. Хоча ще в лютому 2023 року Центральний районний суд дав йому дозвіл на вступ до ЗСУ, звільнивши з-під варти.

Наразі, як каже Денис Фальченко, про повернення до несення військової служби Богомяткова мови не йде.

— Я не можу зараз вказати його статус. Справа перебуває на розгляді в суді. Рішення прийме суд. Про те, чи повернеться він до ЗСУ, мови про це не йде, — сказав Денис Фальченко.

Хто такий Юрій Богомятков?

Як відомо, у жовтні 2017 року Юрій Богомятков завдав 15 ножових поранень миколаївському спортсмену. Під час суду Юрій Богомятков неодноразово наносив собі ушкоджень під час розгляду справи. У лютому 2019 року Богомятков вчергове порізав собі вени. До цього в СІЗО він зашив собі рот.

В лютому 2021 року в Миколаєві затримали угруповання здирників, які погрозами вбивства вимагали гроші для наповнення «каси» кримінальних кіл регіону. Правоохоронці задокументували факт вибивання майже 37 тисяч доларів. НикВести повідомляли, що серед затриманих був рецидивіст Юрій Богомятков.

У березні 2022 року Центральний районний суд Миколаєва ухвалив рішення звільнити з-під варти рецидивіста Юрія Богомяткова, оскільки той виявив бажання вступити до лав Збройних Сил України. Контроль за виконанням рішення суд залишив за собою.

Юрій Богомятков звинувачується у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України («Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого»), частиною 2 статті 345 КК України («Загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу») 121 КК України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»).

Варто зазначити, що Юрій Богомятков уже був двічі судимий за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Він відомий як один із вбивць далекобійника Олега Шевчука: у січні 2013 року група осіб побила Шевчука біля магазину та далекобійник помер від отриманих травм. Поліція затримала чотирьох осіб за підозрою у скоєнні цього злочину, проте прокуратура двох відразу ж відпустила, а двом двом Центральний районний відмовився обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У результаті за вбивство Шевчука засудили лише Богомяткова. Потім засуджений подав заяву про перерахунок терміну його ув'язнення згідно із «законом Савченко», через що звільнився набагато раніше.