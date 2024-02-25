Миколаївці поскаржилися на якість ремонту парапету біля ПК «Будівельників». Фото: Вікторія Тетеріна

Жителька Миколаєва поскаржилася на якість ремонту парапету на біля зупинки «Палац культури «Будівельників», який зробили у листопаді 2023 року.

Вікторія Тетеріна опублікувала у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» фотографії, на яких видно, що нове облицювання парапету вже відпадає.

«Роботи на цій ділянці велися в листопаді 2023 року, наразі все руйнується. На фотографіях добре видно, що суміш погано вимішана, містить дуже мало цементу, здебільше складається з піску і глиняних комків. Питання до адміністрацій Центрального та Заводського району, хто відповідальний за виконання даних робіт, хто контролював та приймав ці роботи? І коли будуть усунені всі недоліки?», — написала жінка.

Миколаївці поскаржилися на якість ремонту парапету біля ПК «Будівельників». Фото: Вікторія Тетеріна Миколаївці поскаржилися на якість ремонту парапету біля ПК «Будівельників». Фото: Вікторія Тетеріна Миколаївці поскаржилися на якість ремонту парапету біля ПК «Будівельників». Фото: Вікторія Тетеріна

У коментарях їй відповідо комунальне підприємство «ДЕЗ «Пілот», яке ремонтувало парапет. За словами представників КП, вони дійсно допустили помилки під час робіт, однак обіцяють їх виправити з настанням тепла.

«На жаль, ніхто не знав особливостей цієї споруди (тиску ґрунту, вологості, необхідності спеціальних матеріалів. Це обʼєкт, у який вкладено багато праці і на який, на той час було замало досвіду. Тепер , за настання більш теплої погоди ми швидко усунемо недоліки», — зазначили у підприємстві.

У «ДЕЗ «Пілот» додали, що «зробили роботу над помилками» і після нового ремонту «буде, навіть, краще».

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві із 998 дитячих та спортивних майданчиків тільки 461 переданий на баланс КП «ДЄЗ «Пілот», яке займається ремонтом та благоустроєм. За більшістю майданчиків немає кому доглядати.