Малюк. Фото з відкритих джерел.

У період з 19 до 26 квітня у пологових будинках Миколаєва народилися 40 дітей.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що з 40 новонароджених 16 хлопчиків та 24 дівчинки. Серед них також є одна двійня.

«Вітаємо родини новонароджених! Зичимо міцного здоров’я і щастя малюкам», — додали в повідомлені.

Нагадаємо, що протягом другого тижня квітня у місті народилося на 11 дітей більше.

Раніше повідомлялось, що в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Також нагадаємо, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.