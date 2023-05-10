У зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.

Яких саме спеціалістів сьогодні не вистачає Миколаєву найбільше начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай розповіда на брифінгу для журналістів, передає кореспондент «НикВести».

За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги. Вона зазначила, що складна кадрова ситуація склалася через те, що більшість лікарів «первинки» виїхали з міста після початку повномасштабної війни.

— Найгостріша та дефіцитна спеціальність на сьогодні — це лікарі «‎первинки»‎. Тому що ми останні шість років проводили дуже інтенсивну кадрову політику. У нас до ста інтернів на рік приходило та до ста лікарів ми брали на роботу. Отже, на сьогоднішній день у нас відбулося омолодження кадрового складу. А молоді фахівці — це сім’ї, зазвичай які мають дітей. Тому, багато виїхало під час війни, з маленькими дітьми, особливо жінок. І сЬогодні у нас склалася така ситуація, що найбільше молодих спеціалістів ми брали саме на первинну ланку, – наголосила Ірина Шамрай.

Крім того, наразі в Миколаєві в дефіциті також такі спеціальності, як педіатри, терапевти та лікарі-реаніматологи. Зокрема, реаніматологів та терапевтів сьогодні потребує саме лікарня швидкої медичної допомоги, яка нещодавно пережила скорочення штату, через зменшення фінансування. Однак, Ірина Шамрай запевняє, що ця ситуація не має відношення до дефіциту кадрів.

— Лікарня швидкої медичної допомоги потребує чотирьох терапевтів та лікарів-реаніматологів. Реаніматологи нам потрібні абсолютно в усіх лікувальних закладах, – зазначила начальниця управління.

Вона також наголосила, що має надію на поповнення штату лікарів за рахунок цьогорічних випускників медичних спеціальностей Києво-Могилянської академії.

— В цьому році ми попередньо вже домовилися з Києво-Могилянкою, що вони дадуть мені змогу зустрітися з випускниками цього року і є надія, що вони в нас залишаться працювати, – розповіла Ірина Шамрай.

Нагадаємо, раніше начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай заявила, що в миколаївській ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Крім того у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Згдом, очільниця фракції «Європейської солідарності» в Миколаївській міськраді Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення керівників лікарень та скорочення штатів у медзакладах на час війни. Вона вважає, що при перерозподілі понад мільярда гривень залишків бюджету Миколаєва могли знайти гроші, аби дофінансувати Лікарню швидкої медичної допомоги.