Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Стан здоров’я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, покращився.

Про це повідомили в лікарні імені Рузвельта в місті Банська-Бистриця, де зараз перебуває Фіцо, передає «Європейська правда».

«Після сьогоднішнього засідання консиліуму команда присутніх лікарів підтвердила суб'єктивне поліпшення стану здоров'я прем'єр-міністра», — розповіли в лікарні у суботу 25 травня.

У неділю, 26 травня, стан здоров'я Роберта Фіцо відповідає прогнозу, який встановили напередодні.

У лікарні додали, що у понеділок на словацького прем'єра чекають нові обстеження.

Що відомо про напад

У середу, 15 травня, у місті Гандлова чоловік напав на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це сталося біля будівлі, де засідав уряд.

У політика стріляли з вогнепальної зброї, він отримав поранення. Роберта Фіцо відразу госпіталізували та прооперували.

Поліція затримала підозрюваного одразу після нападу. Місцеві ЗМІ пишуть, що це 71-річний письменник із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після нападу переніс операцію.

Юрай Цинтула, якого підозрюють у замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив, що не хотів його вбивати, а лише «зашкодити здоров’ю», щоб той не міг виконувати свої обов'язки прем'єр-міністра.